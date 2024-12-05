شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس منح العضوية الشرفية للطفل الباكى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك منح العضوية الشرفية للطفل الباكى، والذى ظهر خلال مباراة الفريق امام غزل المحلة باكيا، في المدرجات.

وكان زيزو استقبل الطفل في مقر النادى، والتقط الصور التذكارية معه، ومنحه قميص الفريق الخاص به.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في الجولة الرابعة من بطولة الدورى التي أقيمت بإستاد المحلة مساء الاثنين الماضى.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية