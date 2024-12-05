شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 4 حكام من مباراة الزمالك وغزل المحلة لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إيقاف 4 حكام من طاقم مباراة غزل المحلة و الزمالك في الدوري الممتاز بسبب الصور المنتشرة لهم مع إحدى الشركات بملابس التحكيم ونشر هذه الصور على فيسبوك.

كانت لجنة الحكام قد أصدرت تعليمات للحكام بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية والتركيز من اجل تقليل الاخطاء التى في المباريات بعد كثرة الشكوي من الحكام والاخطاء في المباريات.

كانت مباراة الزمالك والمحلة قد شهدت تواجد طاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني و يعاونه سمير جمال وأحمد ناجي .

قررت اللجنة إيقاف الحكام الأربعة لأجل غير مسمى مع تحذير الحكام من عدم نشر أي صورة بملابس التحكيم في الدعايا للشركات سواء بقصد أو بدون قصد.

حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 4 - 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile".

سجل رباعية الزمالك، ناصر منسى "هدفين" فى الدقيقة 18 و22، وأحمد مصطفى زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 72، وحسام عبد المجيد فى الدقيقة 79.