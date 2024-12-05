شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعلن جدول مسابقات الأسبوع الأول من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى جدول مباريات الأسبوع الأول من بطولة دورى الدرجة الأولى كاتا وكوميتيه والمقرر له 12 ديسمبر الجارى.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجارى، للشباب بنين وبنات، وكوميتيه و كاتا ودرجة أولى وممتاز، على أن تقام المباريات بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وتٌعد هذه البطولة هى بداية الموسم المحلى بعد انتخابات المجلس الجديد للاتحاد، برئاسة محمد الدهراوى، حيث شارك المنتخب فى بطولة كأس العالم التى أقيمت بأسبانيا، وحقق خلالها المنتخب المركز الثانى فى الترتيب العام.

وجاء وفقا للجدول المعلن كالتالى..