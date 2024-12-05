الامارات | 3 نجوم يسجلون مشاركتهم في «غولف رأس الخيمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النيوزلندي ريان فوكس و الإيرلندي بادريج هارينجتون والأميركي جيمي ووكر، مشاركتهم ضمن قائمة تزخر بالنجوم سيتواجدون في بطولة رأس الخيمة للغولف التي ستقام في نادي الحمرا للغولف من 23 إلى 26 يناير 2025.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان اليوم الخميس: «إن بطولة رأس الخيمة تعتبر واحدة من ثلاث بطولات في الدولة، والخامسة في منطقة الشرق الأوسط، ضمن السلسة الدولية لموسم (السباق إلى دبي 2025)، ويمكن للمتفرجين التسجيل للحصول على تذاكر مجانية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا الجهة المالكة لنادي الحمرا للغولف بينوي كورين: «يسعدنا عودة جولة (دي بي ورلد) إلى رأس الخيمة لإقامة نسخة 2025 من بطولة رأس الخيمة بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة، قمنا بتنفيذ بعض التغييرات الرئيسة على المسار هذا العام، ونتطلع إلى رؤية الطريقة التي يتكيف اللاعبون ويتعاملون مع هذه التحديات الجديدة».

وأضاف: «أصبحت بطولة رأس الخيمة للغولف فعالية رئيسية في روزنامة الأحداث السنوية في رأس الخيمة، وهي توفر فرصة لتقديم مجموعة متنوعة من عروض الترفيه وأسلوب الحياة في رأس الخيمة للزوار والمشاهدين المحليين والدوليين».

واستضافت رأس الخيمة جولة دي بي ورلد للمرة الاولى في عام 2022، مع انطلاق النسخة الأولى من بطولة رأس الخيمة، تلتها في الأسبوع التالي بطولة رأس الخيمة كلاسيك.