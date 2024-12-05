الامارات | تحدي الحبتور لتنس السيدات.. جودي تستثمر "بطاقة الدعوة" بنجاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت مواجهات النسخة الـ27 من تحدي الحبتور لتنس السيدات عن فوز البريطانية جودي بارتيش (الحاصلة على بطاقة دعوة) على السلوفاكية فيكتوريا هورن كاكوفا بمجموعتين لواحدة في مباراة استمرت ساعتين.

وتغلبت البلجيكية صوفيا كوستلس على البيلروسية ايفالينا لاسككينتش بمجموعتين لواحدة، والروسية تيتانا بروزوريفا على مواطنتها ايلينا بريكينا المصنفة الخامسة على البطولة بمجموعتين دون رد.

من جهته، قال رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة الحبتور في تصريحات صحافية إن "المستوى الفني للاعبات المشاركات في النسخة ال27 من بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات عالٍ، وما شاهناه في دور ال16 ودور الثمانية يثلج الصدور سواء على صعيد الفردي او الزوجي".

وأوضح: "أظهرت البطولة أن هناك عدد كبير من اللاعبات اللواتي سوف يسطع نجمهن في سماء العالمية خلال المستقبل القريب وهو ما نتمناه لأن هدفنا من إقامة هذه البطولة هو تمكين اللاعبات الصاعدات من شق طريقهن وعبور جسر العالمية".

وأضاف: "دولة الامارات اعتادت على تقديم الكثير من الدعم والمساندة لكافة الرياضيين والرياضيات بدون تمييز، وبما يجسد روح التعايش بين الشعوب، كما أن اللقاءات الرياضية ترسخ القيم والمباديء التي تسمو بالأخلاق والمنافسات الرياضية هي البوتقة التي تنصهر فيها هذه القيم السامية والنبيلة".