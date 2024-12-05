شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تنتظر زيزو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازال الغموض يسيطر على موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، حول استمراره بالفريق وتجديد عقده، من عدمه، خاصة وانه لم يجدد عقده حتى الان مع الفريق و الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى ناد في يناير دون الرجوع الى إدارة ناديه.

وشهدت الأيام الماضية جلسات بين زيزو وإدارة الزمالك، وكذلك تصريحات من مسئولي بعض الأندية بالدورى السعودى عن الاقتراب من ضم زيزو بعد مفاوضات لضم اللاعب في انتقالات الشتاء، و أخرها الأخدود السعودى.

وهناك عدة سيناريوهات تنتظر مصير زيزو مع الزمالك خلال الأيام المقبلة، نرصدها في السطور التالية..

السيناريو الأول.. التجديد للزمالك والاستمرار في ميت عقبة

أول السيناريوهات أن يقوم مسئولو الزمالك بالوصول الى اتفاق مع زيزو ووالده، بشأن المقابل المادى لتجديد العقد، في يناير، وكذلك الاتفاق على مدة العقد الجديد، على أن يستمر مع الفريق في ميت عقبة ، ويواصل التألق مع الأبيض وحصد البطولات للقلعة البيضاء، خاصة وأن زيزو كشف في أكثر من مناسبة أنه يرغب البقاء مع الزمالك، كما ان والده قال في أكثر من مناسبة أن اللاعب الأولوية لديه التجديد للزمالك، اذا تم التوصل الى اتفاق بين الطرفين، في ظل ارتباط زيزو بالنادى وجماهيره.





السيناريو الثانى ..التجديد للزمالك و الخروج للإعارة بالسعودية

ينتظر زيزو في الزمالك سيناريو أخر، وهو الموافقة على التجديد للزمالك، مع الخروج للإعارة في أحد الأندية التي طلبت ضم اللاعب، خاصة وأنه هدف الأندية السعودية خلال الأشهر الماضية، خاصة الشباب والأخدود.

ويريد زيزو الحفاظ على حب الجماهير البيضاء له، وكذلك تحقيق رغبته في الاحتراف دون غضب جمهور الزمالك، لذلك قد تسفر الجلسات التي يعقدها اللاعب ووالده مع إدارة النادى عن الاتفاق على التجديد للأبيض ثم الخروج للإعارة عن طريق الزمالك، بمقابل مالى يفيد اللاعب و النادى في نفس الوقت ، وبالتالي توك المعادلة الصعبة تحققت لكل الأطراف، بأن يجدد زيزو مع الفريق ولا يخسر حب الجمهور له، والخروج في رحلة احترافية خارج الدورى المصرى، وبالنسبة للإدارة تضمن عدم انقلاب الجماهير عليها حال عدم التجديد لزيزو ورحيله عن النادى ، لكن تجديد عقده مع الخروج للإعارة يعنى أنه مازال مرتبطا بالزمالك، وسيعود له بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق الجديد اذى سيرحل اليه.

السيناريو الثالث.. عدم التجديد والرحيل الى الدورى السعودى

سيناريو أخر لا تتمناه جماهير الزمالك وهو عدم التوصل الى اتفاق بين زيزو والزمالك في ظل صعوبة توفير الزمالك المقابل المالى للصفقة و التي يرى البعض أن زيزو مبالغ فيها، مقابل قيمة الصفقة التي سيحصل عليها اللاعب من الأندية الأخرى التي ترغب في ضمه، و بالتالى عدم التجديد والرحيل عن ميت عقبة ، ليسدل الستار على عاقة زيزو جماهير الأبيض و التي سوف ترى أن اللاعب تخلى عنهم من أجل المال.

وفى حالة عدم التجديد للزمالك سيرحل زيزو الى الدورى السعودى في ظل ارتباط اسم اللاعب بالأندية السعودية في كل موسم انتقالات ، سواء من الشباب أو نيوم ، أو الأخدود.

وبدأت حكاية زيزو مع السعودية في موسم 2023، وبالتحديد عندما شارك الزمالك في البطولة العربية التى أقيمت بالسعودية، ووقتها أرسل نادي الشباب السعودي، عرضا رسميا، لنادي الزمالك، للتعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، ومعرفة الطلبات المادية لإتمام الصفقة. إلا أن الزمالك جدد تمسكه باللاعب وقتها.

وشهدت الانتقالات الصيفية الأخيرة تلقى زيزو عرضا من نادى نيوم أحد أندية الدرجة الأولى بالدورى السعودى، في الوقت الذى قرر الزمالك أنه لن يتخذ أي قرار بشأن زيزو، إلا في حال وصول عرض رسمي

وأخيرا الأخدود الذى الذى طلب ضم اللاعب حيث كشف حسن بن مرزوق المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي، عن أن أحمد مصطفى زيزو ، على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب ناديه في ضمهم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسنتواجد في مصر قريبا لحسم الصفقة. ، وأكد بن مرزوق أن الأخدود السعودي مهتم بالتعاقد مع زيزو لأنه لاعب كبير.

كما جدد الأخدود السعودى طلبه في ضم اللاعب وأعلنوا أنهم في انتظار عقد جلسة مع الزمالك والنادى خلال يناير، للوصول الى اتفاق بشأن ضم اللاعب.

ولكن أي سيناريو سيحدث مع زيزو في الزمالك ، هذا ما سيتضح خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن ملف التجديد لزيزو على رأس أولويات مجلس إدارة الزمالك ، و المسئول عنه أولا وأخيرا حين لبيب رئيس النادى.