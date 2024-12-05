شكرا لقرائتكم خبر عن أول استقالة في مراقبين المسابقات للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد حسن مراقب المسابقات بإعتذار لرابطة الأندية المحترفة عن الاستمرار في مهمته للموسم الحالي 2024 – 2025 ، في خطاب للرابطة.

أكد محمد حسن أنه تقدم بإعتذار للرابطة عن التواجد في مراقبة المباريات بسبب طول عدد الساعات المطلوبة للتواجد قبل المباراة والتي تصل لـ10 ساعات في المباراة الواحدة .

من ناحية أخرى ، يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعه الأخير خلال ساعات، للاطمئنان على إجراءات العملية الانتخابية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديدة، خلفا للمجلس الحالي برئاسة جمال علام.

وانتهت اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة هانى أبو ريدة، وأصدرت اللجنة قرارها برفض كل الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.