شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تحقق العلامة الكاملة فى دورى الكرة النسائية.. و3 فرق بدون انتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود منافسات دورى الكرة النسائية للدوران مجددا غدا الجمعة، بـ7 لقاءات في إطار الجولة العاشرة بعد انتهاء التوقف الدولى، حيث يلتقى المصرى مع الاتحاد السكندرى، الزمالك مع اتحاد بسيون، وادى دجلة مع المعادى واليخت، بالم هيلز مع مسار، الطيران مع البنك الأهلى، الأهلى وبيراميدز، زد مع إنبى.

ويتصدر فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، جدول ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 24 نقطة من 8 مواجهات، متفوقا على البنك الأهلى صاحب الوصافة برصيد 18 نقطة من 6 مواجهات فقط، ثم تأتى سيدات زد بنفس الرصيد ولكن من 8 لقاءات.

3 أندية بالعلامة الكاملة

ونجحت 3 أندية حتى الآن في تحقيق العلامة الكاملة دون تعادل أو هزيمة في كل المباريات التي خاضتها، يأتي في مقدمتها سيدات الأهلى التي استطاعت أن تحقق الفوز في 8 مباريات متتالية دون هزيمة أو تعادل، مسجلات 37 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا وحيدا، ثانى الأندية هو البنك الأهلى الذى استطاع تحقيق الفوز في 6 مباريات دون هزيمة أو تعادل، مسجلا 32 هدفا واستقبل هدفا وحيدا.

ثالث الأندية هو فريق مسار الذى لعب 4 مباريات فقط لانشغاله بدورى أبطال أفريقيا الذى نجح في حصد برونزيته في مشاركته الأولى والأفضل في تاريخ مشاركات الأندية المصرية، حيث حقق 4 انتصارات دون هزيمة أو تعادل مسجلا 25 هدفا دون أن يستقبل أي هدف.

3 أندية لا تعرف الفوز

بينما فشلت 3 أندية في تحقيق أي انتصار حتى الآن على الرغم من لعبها مباريات كثيرة وهى كل من إنبى والاتحاد واتحاد بسيون، ولعب إنبى 6 مباريات تعادل في مباراة خسر 5 مواجهات مسجلا هدفين واستقبل 13 هدفا، بينما لعب الاتحاد السكندرى 8 مباريات حقق تعادلا و7 هزائم مسجلا 5 أهداف واستقبل37 هدفا، فيما خاض اتحاد بسيون 8 مباريات تعادل في مباراة وخسر 7 لقاءات مسجلا هدفا واستقبل 33 هدفا.