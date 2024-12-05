شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم للأندية نسخة 2025 بمشاركة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكون ولاية ميامى الأمريكية مساء اليوم الخميس، على موعد مع احتضان قرعة كأس العالم للأندية نسخة 2025، التى تشهد مشاركة 32 ناديا لأول مرة، من بينها الأهلى بطل أفريقيا، ونستعرض فى التقرير التالى كل ما يخص القرعة فى سؤال وإجابة واضحة..

ما هو موعد قرعة كأس العالم للأندية؟

تقام قرعة كأس العالم للأندية فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فى ولاية ميامى الأمريكية، بنظام جديد اعتمده الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سيشهد مشاركة 32 ناديا لأول مرة، من بينها الأهلى بطل أفريقيا.

ما هى القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025؟

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس ق أنها ستنقل قرعة كأس العالم للأندية مع إجراء تغطية خاصة، بالإضافة إلى أن هناك بعض القنوات الأخرى ستقوم بنقل الحدث العالمى مثل قنوات beIN Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، مع البث المباشر على قناة فيفا عبر يوتيوب.

ما هى مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية؟

تقام بطولة مونديال الأندية فى الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات، وينتظر أن تلعب المباراة الافتتاحية بمشاركة فريق إنتر ميامى الذى يلعب بين صفوفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.

ما هى الأندية المشاركة فى مونديال الأندية 2025؟

يشارك الأهلى ممثلًا عن قارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة ثنائى عربى آخر من آسيا هما الهلال السعودى والعين الإماراتى.

إلى جانب هؤلاء، يشارك فى البطولة أندية، أوراوا ريد دايموندز اليابانى، أولسان الكورى الجنوبى، تشيلسى ومانشستر سيتى الإنجليزيين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، باريس سان جيرمان الفرنسى، إنترميلان ويوفنتوس الإيطاليان، بورتو وبنفيكا البرتغاليان، سالزبورج النمساوى، مونتيرى وكلوب ليون وباتشوكا من المكسيك، أوكلاند سيتى النيوزيلندى، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسى، بوتافوجو من البرازيل، ريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين، سياتل ساوندرز الأمريكى، وإنتر ميامى "البلد المضيف".

ما هو نظام كأس العالم للأندية 2025؟

تنقسم كأس العالم للأندية 2025 إلى 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، يتأهل أول فريقين منها إلى دور الـ16.

جاء توزيع الـ32 فريقًا، بواقع 4 مقاعد لقارة آسيا، و4 مقاعد لإفريقيا، و12 مقعدًا لأوروبا، و4 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبى، ومقعد لأوقيانوسيا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، فضلًا عن مقعد لنادٍ ممثل للدولة المستضيفة.

تبدأ البطولة بـ8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق تلعب بنظام الدورى من مباراة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم تقام مرحلة خروج المغلوب، من مباراة واحدة، حتى المباراة النهائية، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.

ما هو تصنيف الأهلى فى كأس العالم للأندية؟

يتواجد النادى الأهلى فى المستوى الثالث بحسب تصنيف الاتحاد الدولى مع كل من: الهلال السعودى، أولسان الكورى الجنوبى، الوداد المغربى، مونتيرى المكسيكى، كلوب ليون المكسيكى، بوكا جونيور الأرجنتينى، بوتافوجو البرازيلى.

ما هى المواجهات المحتملة للأهلى فى كأس العالم؟

بتواجد الأهلى فى التصنيف الثالث سيبتعد عن مواجهة فرق هذا التصنيف وسيكون الأهلى مرشح لمواجهات من العيار الثقيل وينتظر مواجهة أى فريق فى باقى التصنيفات.

من التصنيف الأول، ينتظر أن يقع الأهلى مع أحد أندية مانشستر سيتى ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، فلامنجو، بالميراس، فلومينينسى، ريفر بليت.

بينما من التصنيف الثانى، ينتظر أن يقع الأهلى أحد فرق تشيلسى، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، بورتو، بنفيكا، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، سالزبورج.

وفى التصنيف الرابع، ينتظر أن يقع الأهلى مع أحد فرق أوراوا رد دايموندز، العين، باتشوكا، سياتل ساوندرز، أوكلاند سيتى، إنتر ميامى.