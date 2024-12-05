شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك لخوض مرانه الأول في جنوب إفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحرك فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب التدريب الخاص به في جنوب إفريقيا، لخوض المران الأول في جوهانسبرج، استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بعد غد السبت.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا في الثالثة ظهر اليوم على ملعب بيد فيست الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة قرابة الثلاثين دقيقة، استعدادًا لمباراة اورلاندو بايرتس بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء اختيار الملعب باعتباره الأنسب للفريق، حيث تمت معاينته من قبل سامي قمصان المدرب العام، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، اللذين سبقا البعثة إلى جنوب إفريقيا للاطمئنان على ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو في الثالثة عصر بعد غد السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على فريق استاد أبيدجان 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بالقاهرة.

ووصلت بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا في الساعة الواحدة صباح اليوم، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة، استغرقت ما يقرب من عشر ساعات تخللها ترانزيت في كينيا، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة لدى وصولها مطار جوهانسبرج في وقت قصير.