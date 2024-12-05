شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج على مواطنه مازن هشام في ربع النهائي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9, 15-13.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.