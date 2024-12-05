شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تصل إلى مابوتو استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة النادي المصري إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو وذلك استعدادًا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي أمام مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة مابوتو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتضم البعثة - التي يترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول - 37 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات.

وأعلن على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى موزمبيق لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، وتضم القائمة 22 لاعبًا هم:

محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع.

محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط.

محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.