شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتوقع تشكيل الأهلى أمام أورلاندو بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع لفريق الأهلى أمام أورلاندو الجنوب أفريقي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن التشكيل المتوقع أن يخوض به الأهلى اللقاء هناك أسماء لاخلاف عليها مثل محمد الشناوى في حراسة المرمى، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم ورامى ربيعة.

وأضاف شوبير أنه يعتقد اعتماد كولر المدير الفني على خالد عبد الفتاح في الجبهة اليمنى، و يحيى عطية الله في الجبهة اليسرى، على أن يكون أكرم توفيق في نصف الملعب بجانب مروان عطية.

وأشار أن هناك احتمالية لمشاركة أحمد نبيل كوكا لتأمين نصف الملعب، وحالة عدم الاعتماد على كوكا سيستعين بإمام عاشور، على أن يستمر حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر مع محمود كهربا ، مع فرصة جيدة لرضا سليم واحتمالات جزء من المباراة لوسام أبو على.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو في الثالثة عصر بعد غد السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.