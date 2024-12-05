شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير وبرنامج غذائي لـسيدات سلة الأهلي قبل المشاركة ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

خضع لاعبات الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لجلسة التصوير الرسمية الخاصة ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال والتي تقام بالعاصمة السنغالية داكار في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتأهل الأهلي إلى نهائيات البطولة بعدما حصد المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في تنزانيا خلال أكتوبر الماضي.

ويواصل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي استعداداته لانطلاق بطولة إفريقيا للأندية الأبطال والتي تقام في السنغال خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

‏‎ويتناول الفريق وجبة الإفطار في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ثم يتدرب في تمام الساعة الرابعة عصرا وبعد انتهاء المران يخوض الفريق تدريبات خفيفة في الجيم، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة طارق خيري؛ استعدادا للبطولة.

فيما حرص ماجد فوزي، مدير الفريق الأول للكرة السلة سيدات بالنادي، وفاطمة محمود طبيبة الفريق ومسئولة التغذية، على الاجتماع بمسئولي المطعم الخاص بفندق الإقامة في العاصمة السنغالية داكار.

‏‎ووضعت إخصائية التغذية برنامجا خاصا قبل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية يتضمن إمداد اللاعبات بالفيتامينات والمعادن، بما يمنحهن أعلى قدر من الطاقة؛ للاستمرار في أفضل حالة بدنية قبل خوض التدريبات والمباريات.

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ ‏‎‏‎‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.