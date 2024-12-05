شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن .. تعرف على إصابة لاعب الزمالك فى قمة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إصابة يوسف أحمد حسن لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، وذلك خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلى فى قمة بطولة الجمهورية للشباب.

وتعرض اللاعب لكسر فى القدم، وخضع لجراحة ناجحة عبارة عن تثبيت الكسر الذى تعرض له فى قصبة وشظية القدم، فى الوقت الذى حرص فيه حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، على إنهاء كافة الإجراءات للاعب من أجل إجراء العملية الجراحية بأسرع وقت.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية للشباب، سجل محمد رأفت هدف الأهلي من ركلة جزاء في الشوط الثاني.