شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تفاعلت صفحة الأهلي مع قرعة كأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تشويق جماهيرها بشأن متابعة قرعة كأس العالم للأندية مساء اليوم الخميس في الولايات المتحدة، والتي يشارك فيها الفريق الأحمر ضمن عدد كبير من أبرز الأندية العالمية في مختلف القارات.

ونشرت صفحة الأهلي صورة وكتبت عليها: "قرعة كأس العالم للأندية قريبا".





تعرف على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 فى مدينة ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة على رأسهم ريال مدريد والنادى الأهلى.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

تُبث قرعة كأس العالم للأندية 2025، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة و9 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

نظام قرعة كأس العالم للأندية

يُشارك في قرعة كأس العالم للأندية 32 فريقًا من 6 أندية قارية بجانب بطل البلد المضيف، على أن يتم اختيار الفرق بين سنوات كل نسخة من كأس العالم، أي أنه يتم اختيار المشاركين في نسخة 2025 من الأبطال بين 2021-2024 بجانب التصنيف الجديد المتبع.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق الـ 32 المشاركون في كأس العالم للأندية على 8 مجموعات، كل مجموعة من أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

ويتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بداية من دور الـ 16، وصولًا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

3 قنوات ناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

تذاع قرعة كأس العالم للأندية مساء اليوم الخميس، بمدينة ميامي بأمريكا على قنوات beIN SPORTS News الإخبارية، أبوظبي الرياضية HD 1، ON Time Sports 1 HD.