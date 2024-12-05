شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يجدد الثقة في وليد عبد الوهاب مديرا تنفيذيا لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الصفحة الرسمية لاستاد القاهرة، بتجديد الثقة في وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للاستاد، بعد تجديد الثقة فيه لفترة أخرى.

ونشرت الصفحة الرسمية بالفيس بوك، صورة لوليد عبد الوهاب مع التعليق عليها": تتقدم الصفحه الرسمية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي وكافة السادة العاملين بالهيئة بخالص التهانى للأستاذ وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي بمناسبة تجديد الثقة لسيادته .الف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله فيما هو قادم.



ستاد القاهرة

ويستضيف ستاد القاهرة نهائي دوري مراكز الشباب في النسخة العاشرة بين منتخبي بني سويف والقليوبية في الثالثة ظهرا.