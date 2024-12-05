شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملعب تدريب الأهلي في جنوب أفريقيا قبل مواجهة أورلاندو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا في الثالثة ظهر اليوم على ملعب بيد فيست الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة قرابة الثلاثين دقيقة.



ملعب بيدفيست



أرضية ملعب بيدفيست

جاء اختيار الملعب باعتباره الأنسب للفريق، حيث تمت معاينته من قبل سامي قمصان المدرب العام، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، اللذين سبقا البعثة إلى جنوب أفريقيا للاطمئنان على ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو في الثالثة عصر بعد غد السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على فريق استاد أبيدجان 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بالقاهرة.

ووصلت بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا في الساعة الواحدة صباح اليوم، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة، استغرقت ما يقرب من عشر ساعات تخللها ترانزيت في كينيا، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة لدى وصولها مطار جوهانسبرج في وقت قصير.