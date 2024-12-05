شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى أول المتأهلين لنصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها روان العربي في ربع النهائي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 13-11, 11-6.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.