شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتغلب الأهلى على ارتفاع الحرارة فى جنوب أفريقيا قبل مواجهة أورلاندو؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الدكتور أحمد رمضان إخصائي التغذية بالفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة يومية مع الشيف محمد فرحات وذلك للاتفاق على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين وإعداد الوجبات.

وحرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اصطحاب الشيف محمد فرحات؛ وذلك لإعداد الوجبات الخاصة بالبعثة طوال فترة تواجدها في جنوب إفريقيا.

ويراعي البرنامج الغذائي ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في جنوب أفريقيا؛ ولذا يتم التركيز علي العناصر التي تعوض فقد الأملاح، ويتم أيضا التركيز علي النشويات والبروتين.

ويؤدي الفريق مرانه الأول في جنوب إفريقيا في الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة علي ملعب بيد فيست الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة حوالي ثلاثين دقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو في الثالثة عصر بعد غد السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على فريق استاد أبيدجان 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بالقاهرة.

ووصلت بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا في الساعة الواحدة صباح اليوم، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة، استغرقت ما يقرب من عشر ساعات تخللها ترانزيت في كينيا، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة لدى وصولها مطار جوهانسبرج في وقت قصير.