شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى راحة من تدريبات الزمالك ويكتفى بــ الجيم والان مع تفاصيل الخبر

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واكتفى اللاعب بأداء مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقاً للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويغيب ناصر منسي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للإيقاف.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.