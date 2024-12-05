شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور إنفانتينو ورموز الكرة العالمية.. خالد مرتجي يشارك في حفل عشاء "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

حضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي حفل عشاء أقامه الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للوفود وممثلي الأندية العالمية قبل ساعات من إجراء قرعة كأس العالم للأندية المقررة الثامنة مساء اليوم ،الخميس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأُقيم حفل العشاء بأحد الفنادق الكبرى بولاية ميامي الأمريكية التي تستضيف القرعة والبطولة العالمية، وشهد الحفل حضور كبار مسئولي "فيفا" والأندية العالمية، وحضره خالد مرتجي بإعتباره مُمثل الأهلي في القرعة.

وحرص أمين صندوق الأهلي على التحدث مع عدد كبير من رموز الكرة العالمية ودار حديث سريع بينه وبين جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم عن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية وكأس العالم للأندية "الأنتركونتننتال"، وأشاد إنفانتينو بتواجد الأهلي المُستمر والمُشرّف في بطولات فيفا للأندية.

كما إلتقى مرتجي مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ، وإيميليو بوتراجينيو إسطورة الكرة الأسبانية وريال مدريد الأسبق ورئيس الإدارة المؤسسية لنادي ريال مدريد وماتياس جرافستروم الأمين العام لـ"فيفا"، و دان أوتول” سكرتير عام مساعد "فيفا" ويوري دجوركاييف نجم فرنسا الأسبق.

وألتقى أمين صندوق الأهلي كذلك مع عدد كبير من مسئولو ونجوم الكرة العربية في مقدمتهم ، هشام آيت منا رئيس نادي الوداد المغربي وإسطورة الكرة المغربية نور الدين نايبت.

ووصل مرتجى ولاية ميامي فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت قرابة الـ22 ساعة من أجل حضور قرعة بطولة كأس العالم للأندية.

ويترقب الجميع فى الأهلى قرعة مونديال الأندية، وهى البطولة التى ستقام للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً وستقام خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 يوليو المُقلبين.

وينص نظام البطولة على تقسيم الأندية إلى 8 مجموعات من 4 فرق، على أن يتم تصنيف الفرق فى أوعية لتحديد المستويات الـ4، على أن تضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى، ووفقاً للتصنيف الذى أعلن عنه "فيفا"، فإن الأهلى يتواجد فى المستوى الثالث قبل إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025، وجاء التصنيف كالتالى..

التصنيف الأول.. مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، فلامنجو، بالميراس، ريفر بليت وفلومينينسي.

التصنيف الثاني.. تشيلسي، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، بورتو، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، يوفنتوس، وسالزبورج.

التصنيف الثالث.. الأهلي، الهلال السعودي، أولسان هيونداي، الوداد المغربي، مونتيري، نادي ليون المكسيكي، بوكا جونيورز وبوتافوجو.

التصنيف الرابع.. أوراوا رد دايموندز، العين، الترجي التونسي، ماميلودي صنداونز، باتشوكا، سياتل ساوندرز، أوكلاند سيتي وإنتر ميامي.



مرتجي مع الخليفي



مرتجي مع انفانتينو



مرتجي من حفل عشاء الفيفا