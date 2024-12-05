شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: لاعبو الأهلى لديهم خبرات تساعدهم على التعامل مع مباراة أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

أكد سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة فريق أورلاندو بعد غدٍ السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن فريق أورلاندو من الفرق القوية، ويسعى لاستغلال إقامة المباراة علي ملعبه ووسط جماهيره في تحقيق نتيجة إيجابية، هذا فضلا عن إقامتها في الثالثة ظهرا وسط أجواء مناخية حارة، وكلها أمور تزيد من صعوبة المباراة.

وأضاف أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كبيرة في هذا الشأن، وسبق لهم اللعب وسط هذه الأجواء، ومن ثم يمتلكون الإرادة اللازمة لمواجهة مثل هذه الأمور.

وقال إن الجهاز الفني شاهد عده تسجيلات لفريق أورلاندو وتعرف على طريقه اللعب وأبرز اللاعبين الموجودين بين صفوفه؛ وذلك من أجل وضع الخطة المناسبة لمواجهته، وسوف يتم شرح هذه الأمور خلال المحاضرات الفنية التي سوف يعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو في الثالثة عصر بعد غد السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على فريق استاد أبيدجان 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بالقاهرة.

ووصلت بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا في الساعة الواحدة صباح اليوم، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة، استغرقت ما يقرب من عشر ساعات تخللها ترانزيت في كينيا، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة لدى وصولها مطار جوهانسبرج في وقت قصير.