شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يواصل التأهيل فى الزمالك وتعليمات خاصة لدونجا والان مع تفاصيل الخبر

خاض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق المران الجماعي صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و أدى ناصر ماهر عدة فقرات تأهيلية على أرضية ملعب النادي تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي للفريق، كما خاض تدريبات الركض بمحيط الملعب بجانب بعض التدريبات بالكرة.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية، و غاب على إثرها عن مباراة الفريق أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية ، أكد خلالها للاعبين على أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة مواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في نيجيريا، وشدد على ثقته في جميع اللاعبين لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

و حرص البرتغالي جوزيه جوميز على الاجتماع بمعاونيه للتشاور والتنسيق في بعض الأمور الفنية والبرامج التدريبية استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام إنيمبا.

ومنح جوميز تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض، خلال المران كما منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه، بجانب الأدوار المطلوبة منه داخل أرضية الملعب.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.