شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الأهلي من رحلة جنوب أفريقيا يتدربون بمدينة نصر بسبب إصلاحات التتش والان مع تفاصيل الخبر

خاض لاعبو الأهلي المستبعدون من رحلة السفر إلى جنوب افريقيا مرانهم اليوم على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، بدلا من التدرب على ملعب مختار التتش في فرع الجزيرة، بسبب وجود عمليات إصلاح في أرضية ملعب التتش في الوقت الحالي.

واستغل مسئولو النادي الأهلي فترة سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا من أجل تطوير أرضية ملعب مختار التتش في ظل حاجة الأرضية إلى الإصلاح.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب أورلاندو ستوديوم بمدينة جوهانسبرج.

ويقود الأرجنتيني كارلوس بيرنيجر مساعد مارسيل كولر المدير الفني، تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة جنوب أفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي في جنوب أفريقيا 23 لاعباً ، هم ، محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ىربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا ، فيما غاب عن القائمة كلاً من، مصطفى شوبير، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير ومحمد هاني والثنائي كريم فؤاد، علي معلول الغير مُقيّد في القائمة منذ بداية الموسم للإصابة.