شكرا لقرائتكم خبر عن تمثيل مصري بارز فى لجان الاتحاد الأفريقي للتجديف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الأفريقي للتجديف عن تشكيل لجانه الجديدة، حيث جاء التمثيل المصري مميزًا، مع اختيار عدد من الشخصيات المصرية في مواقع بارزة، تأكيدًا على الكفاءة والدور الريادي لمصر في دعم رياضة التجديف على المستوى القاري.

وضمت القائمة النهائية للأعضاء المصريين:

1. اللجنة القانونية:

اللواء شريف مهدي القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف.

محمد الشيشي (رئيس اللجنة).

2. اللجنة الإعلامية:

وليد عبد المنعم هاشم.

3. لجنة الطب الرياضي:

الدكتور عبد الرحمن مجدي.

4. لجنة التحكيم:

رئيس اللجنة: الحكم الدولي رشا رضا.

الحكم الدولي عمرو إسماعيل حلمي.

5. اللجنة الفنية والتنظيمية:

نورهان مصطفى حنفي.

6. لجنة المدربين:

إيما بناني.

7. لجنة اللاعبين:

علي علاء حسن.

هذا التمثيل المصري البارز يعكس المكانة التي تحتلها مصر في رياضة التجديف على مستوى القارة الأفريقية، ويعزز من ثقة الاتحاد الأفريقي في الكفاءات المصرية لتطوير هذه الرياضة ودعمها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.