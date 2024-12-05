شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يغيب عن الأهلي فى نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يغيب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عن فريقه في مباراته بنصف نهائي بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية، والمحدد لها يوم 14 ديسمبر الجاري، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وقرر الجهاز الفني للأهلي استبعاد مصطفى شوبير من رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا،استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس بعد غد السبت، بسبب تلك الإصابة، وبدأ اللاعب تنفيذ برنامج تأهيلي وعلاجي للتعافي من الإصابة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مصطفى شوبير يحتاج من أسبوعين إلى 3 أسابيع للتعافي من إصابة الخلفية، وهو ما يجعل حظوظه في اللحاق برحلة الفريق إلى قطر صعبة للغاية.

ومن المقرر أن يجري مصطفى شوبير أشعة رنين جديدة بعد 10 أيام، لتحديد تطورات الإصابة ومدى استجابته للعلاج وموعد عودته للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي في مباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال، والمحدد لها يوم 14 ديسمبر الجاري بقطر.