شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالمصرى: مواجهتا الزمالك بالكونفدرالية فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بالنادى المصرى، أن النادى تلقى إخطاراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، يفيد بإقامة مواجهتى الزمالك بالكونفدرالية على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعدما كان من المقرر إقامتهما على استاد القاهرة الدولى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الموافقات الأمنية بخصوص مواجهتى الزمالك جاءت على ملعب برج العرب، وهو ما جعل لجنة المسابقات بالكاف توافق على الملعب.

وواصل المصدر أن المصرى جاهز لخوض المباراة على أى ملعب ويثق فى دعم جماهيره رغم بعد المسافة، وأنهم سيشكلون الفارق فى المباراتين.

ويقع النادى المصرى بالمجموعة الرابعة التى تضم فرق، الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، بلاك بولز بطل موزمبيق، وإنيمبا بطل نيجيريا.

واستهل المصرى مشواره فى بطولة الدورى بالفوز على طلائع الجيش 2-0، ثم التعادل 0-0 مع الجونة، قبل أن يفوز فى الجولة الثالثة على الزمالك 1-0، ثم فاز أخيراً على بيراميدز 1-0.