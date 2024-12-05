شكرا لقرائتكم خبر عن أول سيدة تقود الاتحاد المصري للاسكواش.. من هى آمنة الطرابلسي؟ والان مع تفاصيل الخبر

نجحت آمنة الطرابلسي، في حسم انتخابات الاتحاد المصري للاسكواش التي أقيمت مؤخراً، لدورة 2024-2028، لتكون بذلك أول سيدة تترأس الاتحاد المصري للاسكواش، باكتساح في عدد الأصوات بعدما حصلت على 7 أصوات من الجمعية العمومية البالغة 11 هيئة رياضية، مقابل حصول منافسيها على 4 أصوات بواقع صوتين لكل منافس.

ولدت آمنة الطرابلسي في 28 أبريل 1985، بالإسكندرية معقل تفوق الاسكواش المصري، لتبدأ ممارسة اللعبة وتصل إلى التصنيف العالمي رقم 41 في فبراير 2004، في انجاز كبير بتلك الفترة حيث لم يكن الاسكواش المصري عرف طريق التفوق بعد وخاصة في منافسات السيدات.

شغلت آمنة الطرابلسي منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، بالمجلس السابق برئاسة عاصم خليفة، بعدما اكتسبت عدداً كبيراً من أصوات الجمعية العمومية خلال دورة 2020-2024.

كما عملت آمنة الطرابلسي بمنصب مذيعة على شاشة التلفزيون من خلال تقديم برنامج «الأبطال»، برنامج رياضي متخصص عن رياضة الاسكواش ومحترفيها.