شكرا لقرائتكم خبر عن الأخدود السعودى يجدد مفاوضاته لضم زيزو في يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

جدد مسئولو نادى الأخدود السعودى مفاوضاتهم لضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يصرف مسئولو الأخدود السعودى النظر عن ضم زيزو، بل ينتظرون عقد جلسة خلال يناير المقبل، مع الزمالك للاتفاق على ضم زيزو، والحصول على توقيعه للعب بالدورى السعودى.

كان مصدر كشف حقيقة اتفاق مسئولو نادى الزمالك مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق على التجديد لمدة 3 مواسم مقابل 60 مليون جنيه.

وأكد مصدر لـ ”الخليج 365” أنه لم يحدث أي اتفاقات مع زيزو، موضحاً أن ملف تجديد عقد اللاعب على رأس أوليات النادي الأبيض في الفترة المقبلة.

ويجهز مسئولو نادي الزمالك العرض الأكبر لـ أحمد سيد زيزو،تمهيداً لتجديد عقد اللاعب وإسدال الستار على هذا الملف نهائياً،وغلق باب الشائعات ومساعدة "زيزو" على التركيز فى الملعب، وعدم تشتت تفكيره.