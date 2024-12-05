شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة كأس العالم للأندية نسخة 2025 بمشاركة النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير النادى الأهلى مساء اليوم الخميس، نحو ولاية ميامى الأمريكية لمتابعة قرعة كأس العالم للأندية نسخة 2025، التى تشهد مشاركة 32 ناديا لأول مرة، من بينها الأهلى بطل أفريقيا.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

وتقام قرعة كأس العالم للأندية فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فى ولاية ميامى الأمريكية، بنظام جديد اعتمده الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سيشهد مشاركة 32 ناديا لأول مرة، من بينها الأهلى بطل أفريقيا.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

كانت شبكة قنوات أون تايم سبورتس قد أعلنت أنها ستنقل قرعة كأس العالم للأندية مع إجراء تغطية خاصة، بالإضافة إلى أن هناك بعض القنوات الأخرى ستقوم بنقل الحدث العالمى مثل قنوات beIN Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، مع البث المباشر على قناة فيفا عبر يوتيوب.

تقام بطولة مونديال الأندية فى الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات، وينتظر أن تلعب المباراة الافتتاحية بمشاركة فريق إنتر ميامى الذى يلعب بين صفوفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.

قرعة كأس العالم للأندية 2025

ويتطلع كل فريق، معرفة مجموعته فى البطولة التى ستقام بنفس الآلية التى كانت تُنظم بها بطولات كأس العالم للمنتخبات فى النسخ الأخيرة، بعد أن كانت المشاركة سنويًا تقتصر فقط فى السابق على 7 أندية وهم أبطال القارات وفريق من البلد المستضيف للمسابقة.

الأندية المشاركة فى مونديال الأندية 2025.. الأهلى ممثل أفريقيا

يشارك الأهلى ممثلًا عن قارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة ثنائى عربى آخر من آسيا هما الهلال السعودى والعين الإماراتى.

إلى جانب هؤلاء، يشارك فى البطولة أندية، أوراوا ريد دايموندز اليابانى، أولسان الكورى الجنوبى، تشيلسى ومانشستر سيتى الإنجليزيين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، باريس سان جيرمان الفرنسى، إنترميلان ويوفنتوس الإيطاليان، بورتو وبنفيكا البرتغاليان، سالزبورج النمساوى، مونتيرى وكلوب ليون وباتشوكا من المكسيك، أوكلاند سيتى النيوزيلندى، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسى، بوتافوجو من البرازيل، ريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين، سياتل ساوندرز الأمريكى، وإنتر ميامى "البلد المضيف".

نظام كأس العالم للأندية 2025

البطولة الجديدة فى كأس العالم للأندية 2025 تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، مقسمة إلى ثمان مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، يتأهل أول فريقين منها إلى دور الـ16.

جاء توزيع الـ32 فريقًا، بواقع 4 مقاعد لقارة آسيا، و4 مقاعد لإفريقيا، و12 مقعدًا لأوروبا، و4 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبى، ومقعد لأوقيانوسيا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، فضلًا عن مقعد لنادٍ ممثل للدولة المستضيفة.

تبدأ البطولة بـ8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق تلعب بنظام الدورى من مباراة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم تقام مرحلة خروج المغلوب، من مباراة واحدة، حتى المباراة النهائية، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.

قرعة كأس العالم للأندية 2025.. مواجهات الأهلى المحتملة

بحسب تصنيف الاتحاد الدولى، فإن الأهلى يتواجد فى المستوى الثالث، لينتظر مواجهات محتملة أمام أندية أوروبية عملاقة أصحاب المستويين الأول والثانى، على رأسها مانشستر سيتى وتشيلسى الإنجليزيين وريال مدريد الإسبانى وبايرن ميونخ الألمانى وباريس سان جيرمان الفرنسى ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.