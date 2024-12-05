شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه اليوم قها وديا استعدادا لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، فريق قها اليوم الخميس، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة فاركو فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويبحث الجهاز الفنى للطلائع عن مباراة ودية يوم 8 ديسمبر الجاري لتجهيز لاعبيه لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة المقرر لها 12 ديسمبر الجارى، ثم مواجهة بتروجت يوم 19 ديسمبر باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى الجولة الرابعة.