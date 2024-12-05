شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى وشيكابالا غياب عن الزمالك أمام إنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيرى فى الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام الأحد المقبل.

وتقام المباراة فى السادسة مساء الأحد 8 ديسمبر، على ملعب جودسويل أكبابيو، حيث يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصرى البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

ويواصل الثنائى ناصر منسى ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن المباريات الأفريقية للفريق، للمباراة الثانية على التوالى، تنفيذا لقرار كاف بإيقاف الثنائى 3 مباريات أفريقية على خلفية أحداث النسخة السابقة من الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب ناصر منسى وشيكابالا عن مباراة الفريق الماضية أمام بلاك بولز فى الجولة الأولى من دور المجموعات، والتى انتهت بفوز الأبيض بثنائية ليحصد 3 نقاط في البطولة.

ومن المقرر أن يتغيب الثنائى عن مباراة الفريق المقبلة أمام المصرى فى الجولة الثالثة، على أن يعودا للظهور مرة أخرى في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات أمام المصرى البورسعيدى أيضا.