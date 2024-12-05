دوري أن بي ايه: فوز سلتيكس بغياب تايتوم وخسارة قاسية لليكرز أمام هيت

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقق بوسطن سلتيكس حامل اللقب بغياب نجمه جايسون تايتوم للمرة الاولى هذا الموسم فوزه الثامن عشر وجاء على حساب ضيفه ديترويت بيستونز 130 120 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) الأربعاء.

ومن دون تايتوم الذي قرر سلتيكس اراحته وجرو هوليداي لاصابة في ركبته، كان جايلن براون على الموعد فسجل 28 نقطة ومرر 9 كرات حاسمة، في حين تألق أيضا زميله لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس الذي غاب عن مواجهة ميامي هيت الإثنين وعاد ليسجل 26 نقطة ويلتقط 9 متابعات.

ورغم تقليص بيستونز الفارق إلى 5 نقاط قبل نهاية المباراة وتألق الثنائي كايد كانينغهام وتوبياس هاريس مع 27 نقطة لكل منهما، إلّا أنه لم يقلق راحة أصحاب الأرض.

وعلى ملعب "كاسيا سنتر" في ميامي، لم تكن النقاط الـ 29 "للملك" ليبرون جيمس كافية لتجنيب فريقه لوس أنجليس ليكرز خسارة قاسية بفارق 41 نقطة أمام هيت 93 134.

وهو ثاني أعلى فارق في مباراة ضمن "أن بي ايه" هذا الموسم، بعد النقاط الـ 45 التي حقق بفضلها ممفيس غريزليز الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز (134 89) في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

ودوّن جيمس ابن الـ 39 عاما مجددا اسمه في السجلات القياسية للدوري، اذ سجل رميته الثلاثية الرقم 2451 في مسيرته، ليتجاوز كايل كورفر في المركز السابع كأكثر المسجلين عن الرميات البعيدة في التاريخ.

وهي الخسارة السادسة لليكرز الذي كان سقط في مينيابوليس بفارق 29 نقطة الإثنين في مبارياته الثماني الاخيرة.

وبرز لاعبو هيت عن الرميات البعيدة حيث بلغت نسبة النجاح 51 في المئة (24 من أصل 47)، في حين كان تايلور هيرو الأفضل مع 31 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وعند الخاسر، اكتفى أنتوني ديفيس بثماني نقاط فقط، في أسوأ أداء له هذا الموسم، وقال "علينا أن نبقى متحدين، حتى لا يتفاقم الأمر".

وغداة خسارة مؤلمة أمام نيويورك نيكس، استعاد أورلاندو ماجيك توازنه بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفارق 4 نقاط 106 102.

ومرة جديدة، كان الألماني فرانتس فاغنر حاسما في صفوف ماجيك بتسجيله 35 نقطة والتقاطه 7 متابعات، ليقود فريقه لانتصاره الثالث عشر في 15 مباراة.

في المنطقة الشرقية، أنهى أتلانتا هوكس سلسلة انتصارات مضيفه ميلووكي باكس التي استمرت 7 مباريات بفوزه عليه 119 104.

ولم ينجح الثنائي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد في قيادة باكس للفوز رغم تسجيل الأول 31 نقطة والتقاطه 11 متابعة، والثاني 25 نقطة.