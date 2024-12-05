شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس وصول بعثة الأهلى إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة حسام غالى، عضو مجلس الإدارة، إلى جوهانسبرج، استعدادًا لمواجهة فريق أورلاندو فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من عشر ساعات تخللها ترانزيت فى العاصمة الكينية نيروبى.

كان فى استقبال البعثة وفد من السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا، وذلك فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج.

حرص سامى قمصان المدرب العام وسمير عدلي المدير الإداري على استقبال البعثة في المطار، بعدما سبق الثنائي الفريق بـ24 ساعة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص أحمد شديد، قنصل مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها مطار جوهانسبرج.

فيما اطمأن حسام غالى على كل الترتيبات المتعلقة بتسكين البعثة فور الوصول لفندق الإقامة، وعقد جلسة مع سامي قمصان المدرب العام وسمير عدلي المدير الإداري واللذين سبقا البعثة إلى جنوب أفريقيا، وذلك فور الوصول إلى فندق الإقامة، للتأكيد على أن الأمور تسير وفقًا للترتيبات التي جرت مؤخرًا، والتعرف على كافة احتياجات البعثة لتلبيتها.