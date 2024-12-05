شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد أبو سليم وهشام الخطيب يمثلان مصر فى بطولة العالم للدريفت فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

يشارك كل من ماجد أبو سليم، وهشام الخطيب، فى بطولة العالم للدريفت، التى تقام الجمعة المقبلة فى مدينة مسقط بعمان، والتى يتنافسا فيها مع 16 شخصا يمثلان بلدانهم فى مختلف أنحاء العالم.

ويعد الخطيب وأبو سليم المصريان الوحيدان المشاركان فى بطولة العالم للدريب كار بارك، والتى تقام ليوم واحد فى عمان، وتضم 16 متسابق من مختلف أنحاء العالم، ولجنة تحكيم من اشهر لاعبى الدريفت كار فى العالم، والمرجح أن تضم تصفيات كثيرة طوال اليوم حتى الوصول لفائز وحيد بنهاية اليوم.

ويعد الثنائى المصرى من ضمن 16 متسابقا طوال اليوم، ومن الوارد ان يصل أبو سليم والخطيب للنهائي، حيث يتسابق كل منهما بشكل منفرد طوال اليوم مع عدد كبير من ممثلي نفس البطولة في بلدهم.