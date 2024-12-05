شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تغادر إلى مابوتو استعدادا لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة النادى المصرى مطار القاهرة الدولى قبل قليل، فى طريقها إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو، وذلك استعدادًا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادى أمام مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقى، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجارى على استاد دو زيمبيتو الوطنى بالعاصمة مابوتو، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم البعثة - التى يترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادى المشرف على الفريق الأول - 37 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفنى بقيادة الكابتن على ماهر وأعضاء الجهازين الإدارى والطبى وكذلك مسئولى المهمات.

وأعلن على ماهر، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى موزمبيق لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، وتضم القائمة 22 لاعبًا هم:

محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاتة لحراسة المرمى.

كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع.

محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط.

محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى في الهجوم.



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