شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعود اليوم للتدريبات بعد انتهاء الراحة استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق البنك الأهلى تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، إلى التدريبات اليوم، الخميس، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق، لمدة 3 أيام، عقب التعادل مع الأهلى سلبياً فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

ويستعد البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يقع البنك الأهلى فى مجموعة قوية تضم فرق، سيراميكا، المصرى، غزل المحلة وزد.

من جانبه أكد طارق مصطفى على أهمية انتزاع نقطة ثمينة من الأهلى وقال مدرب البنك الأهلى فى تصريحات صحفية: حصدنا نقطة مهمة أمام فريق كبير وكنا الأقرب للفوز، الدورى هذا الموسم صعب للغاية وجميع الفرق تسعى لحصد الثلاث نقاط، أضعنا أكثر من فرصة أمام مرمى الأهلى كانت كفيلة بتحقيق الفوز، عقب إصابة احمد ياسر ريان دفعت بجريندو للحفاظ على نسق الأداء، أشكر جميع اللاعبين على الأداء المتميز والروح القتالية العالية.

وخضع أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلى لجراحة عاجلة فى الكتف بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلى بكسر فى الترقوة، حيث من المقرر أن يغيب اللاعب لـ 3 أشهر مقبلة قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.