شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطير إلى موزمبيق فجر اليوم استعدادا لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تطير فجر اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، إلى موزمبيق استعداداً لمواجهة فريق بلاك بولز، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى التاسعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أوعلن على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى موزمبيق لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، وتضم القائمة 22 لاعبًا هم:

محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع.

محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط.

محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.

من جانبها، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمى المكلف بإدارة مباراة المصرى ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقى والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو الوطنى بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

ويقود الطاقم الذى ينتمى إلى دولة نيجيريا حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول " عبد المجيد أولايدى "، ومساعد الحكم الثانى "محمد يعقوبو "، فيما يقوم " أبو بكر عبد الله "بمهام الحكم الرابع.

كان المصرى تغلب فى الجولة الأولى على ضيفه أنيمبا النيجيرى بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد السويس، ليتصدر الفريق البورسعيدى مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى بنفس الرصيد، ثم بلاك بولز وأنيمبا النيجيرى بدون نقاط.