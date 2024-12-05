شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى: اتهامنا بتطفيش كيروش باطلة واتحاد الكرة غير ملزم بتحمل عقد فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن اتهامهم بتطفيش البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر باطلة، مؤكداً أن المدرب هو الذى أصر على الرحيل عن تدريب المنتخب الوطني لظروف خاصة به.

وأضاف الكومي خلال حواره لقناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى محمد الليثي: "الاتهامات بتطفيش كيروش من خلال تسريب عقده لوسائل الإعلام باطلة، وهو الذى أصر على الرحيل عن منتخب مصر وانتظرناه لتجديد عقده ولكن اعتذر، وأعتبره من أفضل المدربين الذين عملوا في مصر ولم نفرط فيه".

وتابع: "موقفنا مع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر سليم، ولا يوجد أي بند في عقده يلزم اتحاد الكرة بدفع كامل عقده عند الفسخ، ونفذنا كل طلبات حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب الوطنى من معسكرات وطائرات خاصة وتنقلات ووفرنا كل سبل الراحة".

وأكمل: "ميكالى خلق شخصية البطل في المنتخب الأولمبي، وحسام حسن قال إن الجيل الذى صنعه ميكالي يمكن الاعتماد عليه في منتخب مصر خلال الفترة القادمة، ولم تكن هناك أي أزمات بين اتحاد الكرة وهاني أبو ريدة كما يعتقد البعض".

واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حديثه قائلاً: "بذلت كل الجهود المتاحة من أجل إعادة مباراة السنغال ولم نتكلم من أجل تهدئة الرأي العام، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم جامل السنغال على حساب مصر في أزمة مباراة كأس العالم".