شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالى إلى جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة استمرت لمدة تصل إلى 10 ساعات.

وضمت قائمة الأهلي كلا من، محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ىربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة الأربعاء على ملعب التتش، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني قبل الانتقال للجوانب الخططية. وأجرى مارسيل كولر تقسيمة بالكرة بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات لبطولة أفريقيا بالفوز على فريق استاد أبيدجان الإيفواري 4ـ2 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.