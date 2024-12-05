شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ينهى اتفاقه مع تامر مصطفى لتدريب الفريق خلفا لـ أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو غزل المحلة من الإعلان عن التعاقد مع تامر مصطفى لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لأحمد عيد عبد الملك المدير الفني السابق للفريق، والذي تقدم باستقالته من تدريب المحلة مؤخراً.

ويأتى ذلك عقب الاستقرار على بعض الأمور التعاقدية بين غزل المحلة وتامر مصطفى لقيادة الفريق الفترة المقبلة ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمى.

وكان نادى غزل المحلة أعلن عن تعين جهاز فنى مؤقت بقيادة عصام محسين لحين الاستقرار على مدير فنى جديد.

وجاء الجهاز الفني المؤقت كالتالى:

ك/ عصام محيسن - مدير فني

ك/ محمود صبحي - مدرب عام

ك/ أشرف شيحة - مدرب مساعد

ك/ محمود شفيق - مدرب حراس

د/ السعيد العدل - مخطط أحمال

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل قرر قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله كمديراً فنياً لفريق الاول عقب الخساره أمس أمام نادى الزمالك.

وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر لأحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

وكان أعلن أحمد عيد عبد الملك الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق غزل المحلة بالتراضي، بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق من الزمالك بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكتب أحمد عيد، عبر حسابه على فيس بوك: "شكراً جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل.. وشكراً المهندس وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فى القادم إن شاء الله.. عملنا كل اللي في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي، وتعبنا جداً في تكوين فريق جيد، وفي الآخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار ومكانه الطبيعي".

وتابع: "أعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي، وهفضل دايماً داعم لـ نادي غزل المحلة كمحب ومشجع، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع".