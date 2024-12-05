شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: كان عندى مشكلة كبيرة مع تارديلى وهو مش مدرب والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أنه كان يعانى من مشكلة كبيرة مع تارديلي المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، وهو السبب فى أننى لم ألعب خلال فترة توليه.

وقال ميدو نجم الزمالك السابق، فى تصريح لبرنامج ملعب أون الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ويقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، إن تارديلى لم يكن مدربا ولكنه عمل مديرا فنيا بالصدفة عن طريق أحد الأصدقاء.

وأشار ميدو إلى أنه ترك معسكر منتخب مصر فى وقت تولى تارديلى بسبب تعنته الشديد معه، مشيرا إلى أنه لم يخُض أول مباراة مع الفراعنة تحت قيادة مدير فنى أجنبى. وأكد ميدو أن عدم استكمال ميكالى مهمته مع منتخب الشباب سيكون مخاطرة إذا حدث ذلك.