شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: أطالب هانى أبو ريدة بزيادة عدد الأندية المشاركة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، من هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بضرورة زيادة عدد الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.

وقال ميدو فى تصريح لبرنامج ملعب أون الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ويقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، إن أبو ريدة يجب أن يعمل على زيادة عدد الأندية بواقع نادٍ أو أثنين إضافيين للمشاركة فى المنافسة الأفريقية.

فيما يرى ميدو أن الأهلى يعانى من أزمة فى قلب الدفاع وبديل وسام أبو على قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية. كما يرى ميدو أن الأهلى سيستفيد من كل الاتجاهات ماديا وتسويقيا من خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية.