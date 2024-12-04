شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجتمع مع أبو ريدة بعد انتخابات اتحاد الكرة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، اجتماعًا هامًا مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في أعقاب انتخابات الاتحاد التي تخطف الأضواء في المشهد الرياضي، وتجرى يوم 10 ديسمبر الجارى، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، انتخابات اتحاد الكرة لاختيار مجلس جديد لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود حسام حسن لتأمين خطة شاملة لتجهيز منتخب مصر للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة أمم إفريقيا.

ومن المنتظر أن تركز المناقشات على تعزيز وتسهيل العقبات أمام المنتخب، إلى جانب إعداد برنامج قوي للمباريات الودية التي تساهم في رفع مستوى الفريق.

وأكد مصدر مقرب من حسام حسن، أن الطرفين اتفقا على مناقشة التحديات التي تواجه المنتخب، وسبل دعم اللاعبين المحترفين والمحليين، مع إيلاء اهتمام خاص بملف تطوير المواهب الشابة لضمان استمرار نجاح الكرة المصرية على المدى الطويل.

وشدد حسام حسن على أهمية تكاتف الجميع خلف المنتخب لتحقيق الطموحات الوطنية، مؤكدًا أنه يضع نصب عينيه تقديم أداء يليق باسم مصر ويعيد هيبتها الكروية في المحافل الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع المرتقب ليعكس بداية جديدة لعلاقة أكثر تماسكًا بين إدارة الاتحاد والجهاز الفني، حيث أبدى أبو ريدة استعداده الكامل لدعم خطط حسام حسن بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة.