شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض حمزة علاء لتجديد تعاقده قبل الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو الأهلى عن طريق محمد رمضان المدير الرياضى في مفاوضات رسمية مع حمزة علاء حارس مرمى الفريق لتجديد تعاقده قبل نهاية تعاقده في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهى تعاقد حمزة علاء مع الأهلى خلال يناير المقبل ويحق له التوقيع لأى ناد خلال الفترة الحالية، إلا أن الحارس الشباب يرغب في استكمال مشواره مع القلعة الحمراء، خاصة أنه يعلم أن أيام محمد الشناوى الحارس الأساسى وسيكمل مشواره مع الفريق بصحبة مصطفى شوبير الحارس الثانى للمارد الأحمر.

يذكر أن حمزة علاء كان حارس مرمى المنتخب الأوليمبى في الأولمبياد الأخيرة التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس وظهر بشكل جيد نال عليه استحسان الجميع.