شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل جوميز بعد اتفاق الزمالك على تأجيل تفعيل عقد شراء محمود بنتايك والان مع تفاصيل الخبر

وافق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على تأجيل تفعيل عقد شراء المغربي محمود بنتايك، حيث يرى أن هذا الملف من مهام الإدارة لكنه أكد في ذات الوقت حاجته للاعب وعدم التفريط في خدماته.

ويفضل مسئولو نادى الزمالك تأجيل تفعيل عقد شراء المغربي محمود بنتايك بسبب الانشغال بالعديد من الملفات في الفترة الحالية،حيث يرون أنهم من المبكر فتحه في الفترة الحالية،ولكن هناك رغبة على استكمال اللاعب مسيرته مع الفريق.

وجاء قرار مجلس الزمالك بسبب قيمة المليون يورو التي يحتاجها الأبيض لتفعيل بند شراء بنتايك من سانت إتيان، وهو ما دفع مسئولي القلعة البيضاء لتأجيل مناقشة الملف والعمل علي حل الملفات العالقة والأهم وتحتاج لتلك الأموال، مع انتظار النظر فى تفعيل بند شراء بنتايك لقرب نهاية الموسم، حتى تكون الإدارة قد استطاعت توفير قيمة الشراء، وتأكدت من ثبات مستوى اللاعب.

وانضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.