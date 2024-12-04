شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تقر بصحة قرارات محمد الحنفى في لقاء الأهلي والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة ياسر عبد الرؤوف، بيانًا بصحة القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم محمد الحنفي خلال مباراة الأهلي والبنك الأهلى التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واجتمعت اللجنة لتحليل وتقييم أداء الحكام عن الجولة السابقة، وقاموا بمراجعة كافة اللقطات المثيرة للجدل خلال المباريات وخاصة مباراة الأهلي واالبنك الأهلى التي أدارها محمد الحنفي، وخلصوا إلى أن الحكم اتخذ القرارات الصحيحة في جميع الحالات.

وجاء قرار لجنة الحكام ليؤكد الثقة في كفاءة الحكام المصريين وتدعمهم في أداء مهامهم، دون استحقاق أي حكم للعقوبات عن الجولة الماضية.

وكانت مباراة الأهلي والبنك قد شهدت بعض اللقطات التي أثارت جدلاً واسعًا بين الجماهير والمحللين، خاصة فيما يتعلق ببعض القرارات التحكيمية المتعلقة بركلات الجزاء والحالات الأخرى.

هذا القرار من شأنه أن يضع حداً للجدل الذي أثير حول أداء الحكم محمد الحنفي في المباراة، ويؤكد على حيادية لجنة الحكام في اتخاذ قراراتها.

وألغى محمد الحنفى حكم مباراة الأهلى والبنك هدف التقدم الذى سجله رامى ربيعة مدافع المارد الأحمر فى الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري وذلك فى الشوط الثانى للمباراة.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، قرر حكم المباراة إلغاء هدف النادي الأهلي بداعي وجود خطأ عكسي ضد رامي ربيعة قبل تسجيل الهدف.