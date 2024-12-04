شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس الرابطة إلى استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

قررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في إطار بطولة كأس رابطة الأندية إلى استاد السلام بدلا من استاد الدفاع الجوي.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الاتحاد يوم 17 ديسمبر الجاري في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وجاء قرار تغيير الملعب بسبب غلق ملعب استاد الدفاع الجوي حتى يوم 23 ديسمبر الجاري بسبب عمليات الصيانة وزراعة البذرة الشتوية بأرضية الملعب ولذلك تقرر نقل اللقاء إلى استاد السلام.

ويلتقى فريق بيراميدز فى السادسة مساء الأحد 8 ديسمبر الجارى، مع دجوليبا المالى خارج البلاد، فى الجولة الثانية من دور أبطال أفريقيا التى يشارك فيها الفريق بجوار الأهلى حامل اللقب.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بالأهداف على الترجى التونسى صاحب المركز الثانى، فيما جاء ساجرادا الإثيوبى فى المركز الثالث، وأخيرا فريق دجوليبا فى المركز الرابع.

بيراميدز حقق فوزًا عريضًا على نظيره ساجرادا الأنجولى بنتيجة 5 - 1 فى المباراة التى جمعتهما، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق السماوى أول 3 نقاط فى مشواره بدور المجموعات.

فيما اكتسح فريق الترجي التونسي نظيره نادي دجوليبا المالي بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي حماد العقربي.