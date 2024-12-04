شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد المصارعة برئاسة سعيد صلاح رئيس الاتحاد عن موعد افتتاح بطولة إبراهيم مصطفى الدولية المقرر اقامتها بالصالة الدولية باتحاد الشرطة الرياضى .

وكشف سعيد صلاح رئيس الاتحاد أن افتتاح البطولة يوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجارى.

أكدت 8 دول، حتى الآن، مشاركتها فى منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، والتي تقام باتحاد الشرطة الرياضى يومى 7 و 8 ديسمبر المقبل.

الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة حتى الآن هي "روسيا، إيران، العراق، الأردن، غينيا، أفغانستان، بلغاريا بالإضافة إلى الصين".