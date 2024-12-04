شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأربعاء، 04 ديسمبر 2024 10:00 م
أعلن اتحاد المصارعة برئاسة سعيد صلاح رئيس الاتحاد عن موعد افتتاح بطولة إبراهيم مصطفى الدولية المقرر اقامتها بالصالة الدولية باتحاد الشرطة الرياضى .
وكشف سعيد صلاح رئيس الاتحاد أن افتتاح البطولة يوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجارى.
أكدت 8 دول، حتى الآن، مشاركتها فى منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، والتي تقام باتحاد الشرطة الرياضى يومى 7 و 8 ديسمبر المقبل.
الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة حتى الآن هي "روسيا، إيران، العراق، الأردن، غينيا، أفغانستان، بلغاريا بالإضافة إلى الصين".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز